Auto contro moto sulla Pontebbana | ferito un 18enne

Pordenonetoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente tra un'autovettura e una moto verso le otto del mattino del 3 ottobre. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra la Pontebbana e via Fornace.Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, la moto guidata da un 18enne si è scontrata contro la fiancata di una Audi A1. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: auto - moto

Scontro tra moto e auto alla rotatoria

Travolti in moto da un’auto ‘impazzita’: Edoardo Vezzoli muore a 56 anni, grave la moglie

Una curva maledetta: morte del poliziotto in moto, lo scontro con l’auto guidata da ubriaco

auto contro moto pontebbanaAlessandro Munerato muore a 28 anni nell'incidente in moto contro un'auto: ferita in modo grave la ragazza 22enne che viaggiava con lui - Grave incidente sulla regionale Feltrina questo pomeriggio, domenica 28 settembre: lungo un rettilineo all'altezza del cementificio di Pederobba, a pochi ... Scrive ilgazzettino.it

Rissa in strada dopo un tamponamento sulla Pontebbana, motociclista urtato da un'auto aggredisce una donna. I testimoni: «Volavano schiaffi» - Un lieve incidente tra un motociclista e un’automobilista su viale Italia, lungo la Pontebbana, causato da una disattenzione, ... Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Contro Moto Pontebbana