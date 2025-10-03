Auto contro moto sulla Pontebbana | ferito un 18enne
Incidente tra un'autovettura e una moto verso le otto del mattino del 3 ottobre. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra la Pontebbana e via Fornace.Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, la moto guidata da un 18enne si è scontrata contro la fiancata di una Audi A1. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: auto - moto
