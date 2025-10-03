Auto abbandonata in un' area boschiva a Giovi | intervento della Guardia Agroforestale

Un'automobile è stata rinvenuta abbandonata da diversi giorni in un'area boschiva nella zona di Giovi - Casa Manzo, a Salerno. La scoperta è avvenuta durante un'attività di controllo del territorio da parte degli operatori della Guardia Agroforestale Italiana della sede locale. Il veicolo si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Salerno: la Guardia Agroforestale Italiana scopre un’auto abbandonata a Giovi. Indagini in corso - Gli operatori della Guardia Agroforestale Italiana della sede di Salerno hanno svolto un’importante attività di presidio del territorio nella zona di Giovi – Casa Manzo, un’area boschiva di grande ... Secondo ondanews.it

