Ausilio l’Al-Hilal insiste | la sua permanenza all’Inter non è ancora certa

Ilnerazzurro.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, resta avvolto dall’incertezza. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto nel corso di un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’Al Hilal non ha alcuna intenzione di mollare la presa e continua a spingere per convincere il dirigente nerazzurro a trasferirsi in Arabia Saudita. L’Al Hilal vuole Ausilio: offerta ancora sul tavolo. Il club saudita, dove siede in panchina Simone Inzaghi, ha individuato in Ausilio il profilo giusto per rafforzare la propria area sportiva e proseguire il progetto di crescita internazionale. Moretto ha confermato che un’offerta concreta è già stata recapitata, con contatti che proseguono in queste settimane. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ausilio - hilal

Ausilio via dall’Inter? Può raggiungere Inzaghi all’Al Hilal! L’incredibile indiscrezione sul direttore sportivo

Ausilio Al Hilal, arrivano le prime conferme dall’Arabia Saudita sulle voci sul direttore sportivo dell’Inter!

Ausilio Al Hilal, arrivano conferme dall’Arabia: cosa c’è di vero?

Pagina 1 | Inzaghi insiste per Ausilio... e non solo: il dubbio dei tifosi Inter - Tra le tante chiamate ricevute in questi mesi da Piero Ausilio c’è n’è stata più di una arrivata anche ... Secondo tuttosport.com

Inzaghi insiste per Ausilio... e non solo: il dubbio dei tifosi Inter - Tra le tante chiamate ricevute in questi mesi da Piero Ausilio c’è n’è stata più di una arrivata anche ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Ausilio L8217al Hilal Insiste