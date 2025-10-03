Ausilio l’Al-Hilal insiste | la sua permanenza all’Inter non è ancora certa
Il futuro di Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, resta avvolto dall’incertezza. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto nel corso di un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’Al Hilal non ha alcuna intenzione di mollare la presa e continua a spingere per convincere il dirigente nerazzurro a trasferirsi in Arabia Saudita. L’Al Hilal vuole Ausilio: offerta ancora sul tavolo. Il club saudita, dove siede in panchina Simone Inzaghi, ha individuato in Ausilio il profilo giusto per rafforzare la propria area sportiva e proseguire il progetto di crescita internazionale. Moretto ha confermato che un’offerta concreta è già stata recapitata, con contatti che proseguono in queste settimane. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
