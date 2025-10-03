Attrici virtuali e video AI | l’invasione delle intelligenze artificiali nel mondo reale

Tilly Norwood è una giovane attrice virtuale che non esiste. È stata generata con l' intelligenza artificiale e ha già attirato l'interesse di numerose agenzie di talenti, che sono interessati a “usarla” per spot, film o serie tv. Inevitabile la reazione delle attrici professioniste (quelle umane, intendiamo dire), che hanno criticato l’esistenza di Tilly. La quale, pur non esistendo, ha dovuto gestire la crisi con un comunicato sul suo profilo Instagram in cui si ha precisato che lei non vuole sostituire gli umani, ma rappresenta invece un'opera d'arte collettiva, un nuovo strumento d'espressione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

