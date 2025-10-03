Attivisti ebrei pro-Pal arrestati a New York | avevano bloccato il ponte di Brooklyn in segno di protesta

Erano in 1500, radunati per la festa dello Yom Kippur, la festività ebraica che celebra l’espiazione dei peccati e la riconciliazione. E hanno deciso, dopo la cerimonia pubblica, di manifestare per Gaza e contro il genocidio perpetrato dallo Stato di Israele: hanno così bloccato l’ingresso del ponte di Brooklyn, a New York, per 90 minuti, ma decine di loro sono stati arrestati. “Come rabbino e discendente di sopravvissuti all’Olocausto, sapevo che quest’anno lo Yom Kippur doveva essere diverso”, ha detto Elliot Kukla, membro di “Rabbis for Ceasefire”, movimento che supporta la Palestina e schierato contro la guerra nella Striscia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

