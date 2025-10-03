Attivisti della Flotilla detenuti maltrattati e isolati il ministro Ben Gvir li minaccia | In carcere per mesi

Il ministro israeliano Ben Gvir chiede che gli attivisti della Global Sumud Flotilla restino "mesi in carcere" invece di essere espulsi. Intanto l'Onu Adalah ha dichiarato che gli attivisti arrestati illegalmente sono stati costretti per ore in ginocchio con le mani legate e privati di acqua, farmaci e assistenza legale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

attivisti flotilla detenuti maltrattatiAttivisti della Flotilla detenuti, maltrattati e isolati, il ministro Ben Gvir li minaccia: “In carcere per mesi” - Il ministro israeliano Ben Gvir chiede che gli attivisti della Global Sumud Flotilla restino "mesi in carcere" invece di essere espulsi ... Lo riporta msn.com

attivisti flotilla detenuti maltrattatiFlotilla, Ben Gvir: gli attivisti restino in carcere per mesi. A Fiumicino i 4 parlamentari italiani - L'ambasciatore italiano in Israele: 'Non c'è stato alcun malt ... Riporta ansa.it

