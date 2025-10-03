Atterrati a Roma i parlamentari italiani al seguito di Flotilla | Ci sono state violazioni portiamo a casa tutti
L’iniziativa della Global Sumud Flotilla per portare aiuti alla Striscia di Gaza si è conclusa con 473 attivisti arrestati da Israele e quattro parlamentari italiani trattenuti per ore nei centri di detenzione, ora tornati a casa. Si tratta del senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle, del deputato Arturo Scotto del Partito Democratico, e delle eurodeputate Annalisa Corrado (Pd) e Benedetta Scuderi di Alleanza Verdi e Sinistra. La loro presenza testimoniava l’importanza simbolica dell’operazione e la volontà di portare attenzione internazionale sulla crisi umanitaria a Gaza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angelo Bonelli (@bonelli. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: atterrati - roma
Ares 118 in campo nell'accoglienza dei bambini di Gaza atterrati a Roma. Il servizio del Tg1 #Gaza #soccorso #cure #ares118 - facebook.com Vai su Facebook
? Atterrato a Roma #Fiumicino il primo volo con a bordo due #cani di media taglia in cabina senza trasportino - X Vai su X
Atterrati in Italia i quattro parlamentari della Flotilla: «Notte difficile, ora liberate tutti» - Marco Croatti (M5s), Annalisa Corrado (Pd), Arturo Scotto (Pd) e Benedetta Scuderi (Avs) sono arrivati alle 14. msn.com scrive
Flotilla, arrivati i quattro parlamentari italiani: l’accoglienza a Fiumicino - Sono rientrati in Italia i quattro parlamentari fermati da Israele mentre partecipavano alla Flotilla diretta a Gaza. Scrive newsmondo.it