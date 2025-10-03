Atterrati a Roma i parlamentari italiani al seguito di Flotilla | Ci sono state violazioni portiamo a casa tutti

L’iniziativa della Global Sumud Flotilla per portare aiuti alla Striscia di Gaza si è conclusa con 473 attivisti arrestati da Israele e quattro parlamentari italiani trattenuti per ore nei centri di detenzione, ora tornati a casa. Si tratta del senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle, del deputato Arturo Scotto del Partito Democratico, e delle eurodeputate Annalisa Corrado (Pd) e Benedetta Scuderi di Alleanza Verdi e Sinistra. La loro presenza testimoniava l’importanza simbolica dell’operazione e la volontà di portare attenzione internazionale sulla crisi umanitaria a Gaza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angelo Bonelli (@bonelli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

