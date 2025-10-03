Atterrati a Fiumicino i 4 parlamentari a bordo della Flotilla

Fiumicino, 3 ottobre 2025 – “Una nottata difficile”. Sono tornati in Italia, con un volo da Tel Aviv atterrato a Fiumicino, i quattro parlamentari italiani che si trovavano a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla fermate da Israele mentre si avvicinavano alla costa di Gaza, in acque internazionali. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi sono stati liberati da Israele e sono tornati in Italia oggi 3 ottobre. Ad accoglierli il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato di AVS. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

