Attentato alla sinagoga di Manchester | una delle vittime uccisa dalla polizia
Una delle due vittime dell’ attacco alla sinagoga di Manchester avvenuto ieri è stata uccisa dalla polizia. La conferma è arrivata dalla Greater Manchester Police: sulla base degli esami condotti sul cadavere, uno dei due fedeli morti è stato raggiunto dal “fuoco amico” degli agenti intervenuti per neutralizzare l'aggressore Jihadi al Shamie, entrato in azione nel giorno del Kippur. Anche uno dei tre feriti sarebbe stato colpito da un’arma da fuoco e quindi dalla polizia, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Secondo quanto confermato dal comandante della Greater Manchester Police Stephen Watson, i due erano vicino all'ingresso della sinagoga, non lontano dall'assalitore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: attentato - sinagoga
Attentato alla Sinagoga, Fadlun: “Arrestato Harb, mente dell’attacco del 1982”
Cisgiordania, l’Anp arresta Harb: sospettato di esser la mente per l’attentato alla Sinagoga di Roma del 1982
Manchester, attentato in sinagoga: uomo armato di coltello aggredisce 4 persone
Radio1 Rai. . Attentato davanti alla Sinagoga ortodossa di Manchester nel giorno della festività ebraica dello Yom Kippur: 2 morti, 3 feriti. Ucciso dalla polizia l'aggressore, un 35enne di origini siriane, cittadino britannico dal 2006. Il premier britannico Starm - facebook.com Vai su Facebook
Attentato davanti alla Sinagoga ortodossa di #Manchester nel giorno dello Yom Kippur: 2 morti, 3 feriti. Ucciso dalla polizia l'aggressore, un 35enne di origini siriane. #Starmer ai cittadini: "Farò tutto ciò che è in mio potere per garantirvi la sicurezza che merit - X Vai su X
Attentato sinagoga Manchester, una delle due vittime è stata uccisa dalla polizia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attentato sinagoga Manchester, una delle due vittime è stata uccisa dalla polizia ... Lo riporta tg24.sky.it
Attentato alla sinagoga di Manchester: una delle vittime uccisa dalla polizia - Uno dei due fedeli uccisi è stato colpito dal “fuoco amico” di uno dei poliziotti intervenuti per neutralizzare l'aggressore Jihadi al Shamie ... ilgiornale.it scrive