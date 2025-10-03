Attentato alla sinagoga di Manchester | una delle vittime uccisa dalla polizia

Una delle due vittime dell’ attacco alla sinagoga di Manchester avvenuto ieri è stata uccisa dalla polizia. La conferma è arrivata dalla Greater Manchester Police: sulla base degli esami condotti sul cadavere, uno dei due fedeli morti è stato raggiunto dal “fuoco amico” degli agenti intervenuti per neutralizzare l'aggressore Jihadi al Shamie, entrato in azione nel giorno del Kippur. Anche uno dei tre feriti sarebbe stato colpito da un’arma da fuoco e quindi dalla polizia, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Secondo quanto confermato dal comandante della Greater Manchester Police Stephen Watson, i due erano vicino all'ingresso della sinagoga, non lontano dall'assalitore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

