Attentato alla sinagoga di Manchester tre morti e tre feriti gravi Gran Bretagna e Francia innalzano la sorveglianza sui luoghi sensibili

“Scioccante”. Così il primo ministro britannico Keir Starmer ha commentato ieri l’attacco a una sinagoga a Crumpsall, quartiere a Nord di Manchester, nel quale sono rimaste uccise due persone più l’attentatore. Gli agenti hanno sparato all’uomo che secondo le prime ricostruzioni si sarebbe lanciato con un’auto contro alcuni fedeli che si erano radunati fuori dalla sinagoga di Heaton Park nel giorno sacro ebraico dello Yom Kippur. L’uomo avrebbe poi accoltellato alcuni passanti: secondo la polizia ci sono almeno tre feriti “gravi”. Un attacco terroristico. La polizia ha confermato che l’aggressore non è riuscito a entrare all’interno della sinagoga, che era presidiata in occasione della festività. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Attentato alla sinagoga di Manchester, tre morti e tre feriti gravi. Gran Bretagna e Francia innalzano la sorveglianza sui luoghi sensibili

