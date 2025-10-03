Attentato alla sinagoga a Manchester | Una delle vittime uccisa dalla polizia Il killer non aveva una pistola

Leggo.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Una delle vittime è stata uccisa dalla polizia». Un'ammissione che arriva direttamente dal comandante della Greater Manchester Police, Stephen Watson, riguardo. 🔗 Leggi su Leggo.it

attentato alla sinagoga a manchester una delle vittime uccisa dalla polizia il killer non aveva una pistola

© Leggo.it - Attentato alla sinagoga a Manchester: «Una delle vittime uccisa dalla polizia». Il killer non aveva una pistola

In questa notizia si parla di: attentato - sinagoga

