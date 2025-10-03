Attentato alla sinagoga a Manchester | Una delle vittime uccisa dalla polizia Il killer non aveva una pistola
«Una delle vittime è stata uccisa dalla polizia». Un'ammissione che arriva direttamente dal comandante della Greater Manchester Police, Stephen Watson, riguardo. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: attentato - sinagoga
Attentato alla Sinagoga, Fadlun: “Arrestato Harb, mente dell’attacco del 1982”
Cisgiordania, l’Anp arresta Harb: sospettato di esser la mente per l’attentato alla Sinagoga di Roma del 1982
Manchester, attentato in sinagoga: uomo armato di coltello aggredisce 4 persone
Radio1 Rai. . Attentato davanti alla Sinagoga ortodossa di Manchester nel giorno della festività ebraica dello Yom Kippur: 2 morti, 3 feriti. Ucciso dalla polizia l'aggressore, un 35enne di origini siriane, cittadino britannico dal 2006. Il premier britannico Starm - facebook.com Vai su Facebook
Attentato davanti alla Sinagoga ortodossa di #Manchester nel giorno dello Yom Kippur: 2 morti, 3 feriti. Ucciso dalla polizia l'aggressore, un 35enne di origini siriane. #Starmer ai cittadini: "Farò tutto ciò che è in mio potere per garantirvi la sicurezza che merit - X Vai su X
Attentato alla sinagoga a Manchester: «Una delle vittime uccisa dalla polizia». Il killer non aveva una pistola - Un'ammissione che arriva direttamente dal comandante della Greater Manchester Police, Stephen Watson, ... Riporta leggo.it
Attentato sinagoga Manchester, una delle vittime uccisa (per sbaglio) dalla polizia: «Era vicina all'assalitore» - Una delle due vittime dell'attacco alla sinagoga di Manchester nel giorno del Kippur è stata uccisa dal fuoco 'amico' di uno dei poliziotti intervenuti per ... msn.com scrive