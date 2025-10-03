Attacco sinagoga Manchester il killer è un 35enne di origini siriane

Imolaoggi.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state arrestate anche tre persone sospette di partecipazione, preparazione e istigazione ad atti di terrorismo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

attacco sinagoga manchester il killer 232 un 35enne di origini siriane

© Imolaoggi.it - Attacco sinagoga Manchester, il killer è un 35enne di origini siriane

In questa notizia si parla di: sinagoga - manchester

Manchester, accoltellati vicino alla sinagoga

Manchester, attacco con coltello davanti a una sinagoga

Manchester, attacco con coltello fuori da una sinagoga nel giorno dello Yom Kippur: diversi feriti

attacco sinagoga manchester killerAttacco sinagoga Manchester, chi è il killer Jihad Al-Shamie - Questa mattina, durante la festività ebraica dello Yom Kippur, si è lanciato in auto sulla foll ... Come scrive tg24.sky.it

attacco sinagoga manchester killerAttacco in sinagoga a Manchester nel giorno di Yom Kippur, 2 morti e 4 feriti, ucciso anche il killer. Arrestati 2 complici: : «È terrorismo» - Attacco nel giorno di Yom Kippur a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell'Inghilterra. Segnala leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Attacco Sinagoga Manchester Killer