Attacco Roma in tilt | Dovbyk e Ferguson deludono Gasperini cerca risposte

La Roma di Gian Piero Gasperini sembra avere il freno a mano tirato davanti alla porta. In sette partite ufficiali, i giallorossi hanno siglato appena otto reti, e di queste solo una porta la firma di un centravanti: Artem Dovbyk contro il Verona. La fragilità offensiva della squadra si è manifestata con drammatica evidenza in Europa League, durante la sfida con il Lille, quando i giallorossi hanno fallito tre rigori consecutivi – due dell’ucraino e uno di Soulé – trasformando una potenziale rimonta in una pagina di amara delusione. Dovbyk, dal momento positivo al doppio passo falso. Artem Dovbyk sembrava rinato con la rete al Verona, la prima della stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
