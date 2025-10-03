Attacco di Manchester uno dei civili ucciso per errore dalla polizia | aperta inchiesta
Durante l'assalto terroristico alla sinagoga di Crumpsall, una delle due vittime potrebbe essere stata colpita da un agente intervenuto. Le autorità britanniche aprono un’indagine ufficiale per chiarire i fatti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Terrore nel Regno Unito: un uomo travolge con l’auto e accoltella un gruppo di persone davanti a una sinagoga di #Manchester. Due le vittime. Il killer – che ha colpito nel giorno della festa ebraica dello Yom Kippur – è stato ucciso dai poliziotti. #Tg1 Natalia - facebook.com Vai su Facebook
Attacco di Manchester, uno dei civili ucciso per errore dalla polizia: aperta inchiesta - La notizia che uno dei civili uccisi durante l'attacco terroristico a una sinagoga di Manchester possa essere stato colpito da un proiettile sparato dalla polizia ha aperto un nuovo fronte d'indagine ... Come scrive msn.com
Attacco a sinagoga, una delle vittime uccise dalla polizia - Una delle due vittime dell'attacco alla sinagoga di Manchester nel giorno del Kippur è stata uccisa dal fuoco 'amico' di uno dei poliziotti intervenuti per neutralizzare l'aggressore. Da ansa.it