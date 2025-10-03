Attacco di Manchester uno dei civili ucciso per errore dalla polizia | aperta inchiesta

3 ott 2025

Durante l'assalto terroristico alla sinagoga di Crumpsall, una delle due vittime potrebbe essere stata colpita da un agente intervenuto. Le autorità britanniche aprono un’indagine ufficiale per chiarire i fatti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

