Attacco alla sinagoga di Manchester una delle vittime uccisa dalla polizia
Una delle vittime dell’ attacco avvenuto fuori dalla sinagoga ortodossa di Manchester è morta dopo essere stata colpita accidentalmente da un agente. Lo ha confermato Stephen Watson, capo della polizia della Greater Manchester, parlando di «tragica e imprevista conseguenza dell’azione urgentemente richiesta per porre fine al brutale attacco». L’attentatore Jihad al-Shamie, abbattuto dai poliziotti, non aveva con sé un’arma da fuoco. E pertanto, si legge in un comunicato, non può essere stato lui a sparare. I due fedeli uccisi sono stati identificati in Adrian Daulby, di 53 anni, e Melvin Cravitz, di 66. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Attentato davanti alla Sinagoga ortodossa di Manchester nel giorno della festività ebraica dello Yom Kippur: 2 morti, 3 feriti. Ucciso dalla polizia l'aggressore, un 35enne di origini siriane, cittadino britannico dal 2006.
