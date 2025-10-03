Attacco alla sinagoga di Manchester una delle vittime uccisa dalla polizia

Una delle vittime dell’ attacco avvenuto fuori dalla sinagoga ortodossa di Manchester è morta dopo essere stata colpita accidentalmente da un agente. Lo ha confermato Stephen Watson, capo della polizia della Greater Manchester, parlando di «tragica e imprevista conseguenza dell’azione urgentemente richiesta per porre fine al brutale attacco». L’attentatore Jihad al-Shamie, abbattuto dai poliziotti, non aveva con sé un’arma da fuoco. E pertanto, si legge in un comunicato, non può essere stato lui a sparare. I due fedeli uccisi sono stati identificati in Adrian Daulby, di 53 anni, e Melvin Cravitz, di 66. 🔗 Leggi su Lettera43.it

