Attacco alla sinagoga di Manchester una delle vittime uccisa dalla polizia | aperta un’inchiesta
Un tragico episodio di violenza ha scosso Manchester nel giorno del Kippur, quando una sinagoga ortodossa è stata teatro di un attacco armato. La tensione e la paura si sono trasformate in tragedia quando due fedeli, Adrian Daulby di 53 anni e Melvin Cravitz di 66, hanno perso la vita. Gli aggiornamenti più recenti delle indagini della Greater Manchester Police hanno rivelato un dettaglio inquietante: almeno una delle vittime è stata uccisa non direttamente dall’aggressore, ma da un colpo “amico”, sparato da uno dei poliziotti intervenuti per neutralizzare l’assalitore. Leggi anche: Attentato shock a colpi di coltello, morti e feriti a Manchester. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
