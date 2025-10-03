Attacco alla sinagoga di Manchester uccisa dalla polizia una delle vittime

Lettera43.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delle vittime dell’ attacco avvenuto fuori dalla sinagoga ortodossa di Manchester è morta dopo essere stata colpita accidentalmente da un agente. Lo ha confermato Stephen Watson, capo della polizia della Greater Manchester, parlando di «tragica e imprevista conseguenza dell’azione urgentemente richiesta per porre fine al brutale attacco». L’attentatore Jihad al-Shamie, abbattuto dai poliziotti, non aveva con sé un’arma da fuoco. E pertanto, si legge in un comunicato, non può essere stato lui a sparare. I due fedeli uccisi sono stati identificati in Adrian Daulby, di 53 anni, e Melvin Cravitz, di 66. 🔗 Leggi su Lettera43.it

attacco alla sinagoga di manchester uccisa dalla polizia una delle vittime

© Lettera43.it - Attacco alla sinagoga di Manchester, uccisa dalla polizia una delle vittime

In questa notizia si parla di: sinagoga - manchester

Manchester, accoltellati vicino alla sinagoga

Manchester, attacco con coltello davanti a una sinagoga

Manchester, attacco con coltello fuori da una sinagoga nel giorno dello Yom Kippur: diversi feriti

attacco sinagoga manchester uccisaUna delle due vittime dell’attacco alla sinagoga di Manchester è stata uccisa accidentalmente dalla polizia - Durante l’attacco terroristico alla sinagoga di Manchester per lo Yom Kippur, uno dei fedeli uccisi, Melvin Cravitz, è stato colpito accidentalmente ... Si legge su fanpage.it

attacco sinagoga manchester uccisaAttentato sinagoga Manchester, una delle due vittime è stata uccisa dalla polizia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Attentato sinagoga Manchester, una delle due vittime è stata uccisa dalla polizia ... Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Attacco Sinagoga Manchester Uccisa