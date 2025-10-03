Attacco alla sinagoga di Manchester l’attentatore era in libertà vigilata per presunto stupro

(Adnkronos) – Jihad al-Shamie, l'uomo che ieri ha sferrato l'attacco terroristico contro la sinagoga di Manchester, era in libertà vigilata per presunto stupro. Lo scrive il Guardian in esclusiva spiegando che l'uomo, di origini siriane, sarebbe dovuto comparire in tribunale per un'aggressione sessuale compiuta all'inizio di quest'anno. L'aggressore, che aveva 35 anni, aveva anche altre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

