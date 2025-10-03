Attacco a sinagoga Manchester killer già arrestato per stupro
Il 35enne di origine siriana, Jihad Al-Shamie, era stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nel recente passato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Manchester, accoltellati vicino alla sinagoga
Manchester, attacco con coltello davanti a una sinagoga
Manchester, attacco con coltello fuori da una sinagoga nel giorno dello Yom Kippur: diversi feriti
Attentato sinagoga #Manchester, una vittima uccisa dalla polizia
Una delle due vittime dell'attacco alla sinagoga di Manchester nel giorno del Kippur è stata uccisa dal fuoco 'amico' di uno dei poliziotti intervenuti per neutralizzare l'aggressore. Lo ha ammesso in un aggiornamento sulle indagini il comandante della Greate
Attacco sinagoga Manchester, chi è il killer Jihad Al-Shamie - Questa mattina, durante la festività ebraica dello Yom Kippur, si è lanciato in auto sulla foll
Attentato sinagoga Manchester, una delle due vittime è stata uccisa dalla polizia