Attacco a sinagoga Manchester killer già arrestato per stupro

3 ott 2025

Il 35enne di origine siriana, Jihad Al-Shamie, era stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nel recente passato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

