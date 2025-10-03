Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo, con decreto n. 8 del 22 settembre 2025, ha nominato i componenti del Nucleo di Valutazione comunale per il triennio 2025-2028. A ricoprire l’incarico di presidente sarà la dott.ssa Stefania Urciuoli, mentre i componenti designati sono il dott. Nicola Berardino e la dott.ssa Cristiana Mangiusti. Il Nucleo, presentato a Palazzo di Città alla presenza della delegata al personale Carmen Trasente, del segretario generale Anna Mutascio e dei capisettore, è l’organismo indipendente chiamato a garantire trasparenza, efficienza e qualità dell’azione amministrativa, con il compito di valutare le performance dell’Ente e dei responsabili di settore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Atripalda, nominato il nuovo Nucleo di Valutazione comunale