Atrani aderisce a Puliamo il Mondo | bambini e sub puliscono spiaggia e fondali

Salernotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atrani si mobilita per la campagna nazionale "Puliamo il Mondo": domenica 5 ottobre, a partire dalle ore 10.00, una giornata interamente dedicata alla tutela del mare vedrà protagonisti i bambini e i sommozzatori impegnati nella pulizia della spiaggia e dei fondali. Al termine della funzione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

