Atp Shanghai Sinner-Altmaier | orario e dove vedere in tv il debutto dell' azzurro

Shanghai, 3 ottobre 2025 – Neanche il tempo di godersi il successo in finale all'Atp di Pechino, che per Jannik Sinner è già l'ora di tornare in campo. L'azzurro è infatti pronto a debuttare nel Masters 1000 di Shanghai, torneo al quale si presenta da campione in carica. L'avventura dell'altoatesino partirà dal secondo turno, in occasione del quale sfiderà Daniel Altmaier. Il tedesco, attualmente alla posizione numero 50 del ranking Atp, ha già esordito nella manifestazione, cogliendo la vittoria contro l'australiano Tristan Schoolkate, ko 6-3, 6-4. I precedenti. Sinner e Altmaier si sono affrontati due volte, con il bilancio che è in perfetta parità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

