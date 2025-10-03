Atp Shanghai Sinner-Altmaier | orario e dove vedere in tv il debutto dell' azzurro

Sport.quotidiano.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Shanghai, 3 ottobre 2025 – Neanche il tempo di godersi il successo in finale all'Atp di Pechino, che per Jannik Sinner è già l'ora di tornare in campo. L'azzurro è infatti pronto a debuttare nel Masters 1000 di Shanghai, torneo al quale si presenta da campione in carica. L'avventura dell'altoatesino partirà dal secondo turno, in occasione del quale sfiderà  Daniel Altmaier. Il tedesco, attualmente alla posizione numero 50 del ranking Atp, ha già esordito nella manifestazione, cogliendo la vittoria contro l'australiano  Tristan Schoolkate, ko 6-3, 6-4.  I precedenti. Sinner e Altmaier si sono affrontati due volte, con il bilancio che è in perfetta parità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

atp shanghai sinner altmaier orario e dove vedere in tv il debutto dell azzurro

© Sport.quotidiano.net - Atp Shanghai, Sinner-Altmaier: orario e dove vedere in tv il debutto dell'azzurro

In questa notizia si parla di: shanghai - sinner

Tabellone ATP Shanghai 2025: Sinner dalla parte di Djokovic e Fritz, Musetti nello spicchio di Alcaraz

Definito il tabellone di Jannik Sinner a Shanghai: gli avversari turno per turno, Alcaraz attende in finale

ATP Shanghai 2025, il sorteggio del tabellone: Sinner può sfidare Djokovic e Fritz. Musetti con Alcaraz

atp shanghai sinner altmaierSinner-Altmaier all'Atp Shanghai, dove vedere in tv e streaming - Il numero 2 al mondo debutta al Masters 1000 di Shanghai al secondo turno contro il tedesco Altmaier. Da sport.sky.it

atp shanghai sinner altmaierSinner–Altamaier, rimandato l’esordio a Shanghai: nuova data, quando e dove vederla in diretta tv, streaming e orario - Reduce dal trionfo all’ATP 500 di Pechino, il tennista altoatesino debutterà al Maters 1000 sabato 4 ottobre 2025, ottenendo un giorno di riposo in più ... Scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Atp Shanghai Sinner Altmaier