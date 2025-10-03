Atp Shanghai lite tra Rinderknech e Medjedovic Il serbo | Quanti anni hai? La replica | E tu? Nessun rispetto
Tensioni e polemiche durante la partita del Masters 1000 di Shangai tra Arthur Rinderknech e Hamad Medjedovic. Dopo le prime schermaglie durante il match, vinto da Rinderknech per il ritiro dell’avversario, a fine partita si è verificato un pesante battibecco tra i due tennisti. La diatriba si è accesa nel finale del primo set, sul 6-5 per Medjedovic, quando il serbo ha chiesto di lasciare il campo per cambiarsi. Rinderknech ha subito mostrato disappunto per una richiesta in genere non ammessa a quel punto del gioco. Il giudice di sedia ha autorizzato la decisione spiegando che la breve pausa è stata concessa per via dell’abbondante sudore di Medjedovic che rendeva il campo scivoloso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: shanghai - lite
SONEGO OUT AL PRIMO TURNO Era partito alla grande nel primo set ma poi si è spento nel secondo e non è riuscito a reagire nel terzo. Sonego perde 2-1 contro il n. 159 al mondo Hanfmann ed esce dall’Atp di Shanghai - facebook.com Vai su Facebook
CARLOS ALCARAZ CAMPIONE A TOKYO Il n° 1 del mondo vince il titolo in Giappone battendo Taylor Fritz 6-4 6-4 in finale. Si tratta dell'ottavo trionfo in stagione per lo spagnolo che ora volerà a Shanghai #Tennis #Kinoshitajotennis #Alcaraz - X Vai su X
Rinderknech vince per ritiro dell’avversario e lo attacca: “Ma quanti anni hai? Io non ti rispetto” - Il serbo si ritira dopo aver vinto il primo set, il francese nonostante il successo lo gela al momento ... Si legge su fanpage.it
Darderi in semifinale all'ATP Lione: Rinderknech si ritira prima del match - Darderi raggiunge le semifinali per walkover visto il ritiro di Rinderknech prima del match. Si legge su sport.sky.it