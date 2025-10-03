Atp Shanghai lancia la racchetta e rischia di colpire gli spettatori | Van de Zandschulp perde le staffe e la partita al 1° turno

Perde la calma già al primo set del match e lancia via la racchetta, che finisce sugli spalti. Il tennista olandese Botic Van de Zandschulp ha rischiato la squalifica nella partita d’esordio al Masters 1000 di Shanghai contro il portoghese Nuno Borges. Dopo aver ceduto il servizio nel quinto game, Van de Zandschulp ha infatti scaraventato una pallina fuori dallo stadio e in seguito ha gettato a terra la racchetta, che è finita però sugli spalti per via di una strana traiettoria. Concreto il rischio di colpire gli spettatori presenti: per un soffio non è stata colpita una donna. Un gesto di stizza insolito per un tennista in genere corretto in campo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Atp Shanghai, lancia la racchetta e rischia di colpire gli spettatori: Van de Zandschulp perde le staffe (e la partita) al 1° turno

