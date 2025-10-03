Atp Shanghai 2025 tre italiani in campo oggi | domani tocca a Sinner

Tre tennisti azzurri sono impegnati oggi, venerdì 3 ottobre, all’ Atp Shanghai 2025 (Masters 1000 con un montepremi complessivo di 9.196.000 dollari). Mattia Bellucci, Luca Nardi e Flavio Cobolli scendono in campo per i 32esimi di finale. Domani, invece, tocca a Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Grande assente Carlos Alcaraz che ha dovuto dare forfait per alcuni problemi fisici. Già all’ Atp 500 di Tokyo, lo spagnolo n°1 del mondo ha accusato un fastidio alla caviglia che, però, non gli ha impedito di conquistare il titolo. An all-star line up today in Shanghai? #RolexShanghaiMasters pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

