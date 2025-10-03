ATP Shanghai 2025 risultati 3 ottobre | Tien avanza cadono italiani e teste di serie

Si completa il primo turno e si apre il secondo nell' ATP Masters 1000 di Shanghai: giornata amara per i tre azzurri impegnati, tutti eliminati, e per 5 delle 14 teste di serie oggi all'esordio nel torneo, che escono subito di scena. Nei match per il secondo turno vengono eliminati senza vincere alcun set i tre italiani scesi in campo: esordio amaro per Flavio Cobolli, sconfitto dallo spagnolo Jaume Munar, che si impone per 7-5 6-1, mentre Luca Nardi cede al transalpino Giovanni Mpetshi Perricard, vittorioso per 6-3 7-6 (4), infine Mattia Bellucci lascia strada al ceco Tomáš Machá?, che la spunta per 6-3 6-4.

