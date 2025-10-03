Atp Shangai 2025 Cobolli battuto all’esordio da Munar
al Atp Shangai 2025 Jaume Munar batte Flavio Cobolli e per la prima volta raggiunge il terzo turno al Masters 1000 di Shanghai-Rolex Shanghai Masters, l’unico Masters 1000 in Cina, in programma dal primo al 12 ottobre al Qi Zhong Tennis Center (duro – montepremi 9.193.538 dollari). Lo spagnolo, numero 41 del mondo, ha sconfitto 7-5, 6-1 il romano, numero 22. Eliminati al secondo turno Bellucci e Nardi. Anche Luca Nardi e Mattia Bellucci sono stati eliminati, al secondo turno. Nardi, n. 88 al mondo, ha perso col punteggio di 6-3 7-6 (4) di fronte a Giovanni Mpetshi Perricard (n. 37 al mondo e 32esima forza del seeding). 🔗 Leggi su Lapresse.it
