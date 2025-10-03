Atletico Monteporzio calcio Spuri Ciciani | Vogliamo fare campionato di vertice
Monte Porzio (Rm) – Prosegue la preparazione pre-campionato della nuova Under 15 provinciale dell’Atletico Monteporzio. I ragazzi di mister David Spuri Ciciani si presenteranno ai nastri di partenza con fondate speranze di essere protagonisti: “E’ il mio terzo anno con questi ragazzi che ho preso. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: atletico - monteporzio
Atletico Monteporzio calcio, Centioni: “Cerchiamo di salvarci senza soffrire”
Prosegue la preparazione pre-campionato della nuova Under 15 provinciale dell’Atletico Monteporzio. #ilmamilio - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Cecili Centrocampista Santa Maria delle Mole, Montecelio, Atletico Torrenova, Borghesiana, RVM Palestrina e Atletico Monteporzio - X Vai su X
Atletico Monteporzio (calcio, Under 15), Spuri Ciciani: “Vogliamo fare un campionato di vertice” - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Monte Porzio (Rm) – Prosegue la preparazione pre- Segnala osservatoreitalia.eu
Atletico Monteporzio calcio, Centioni: “Cerchiamo di salvarci senza soffrire” - L’Atletico Monteporzio del presidente Fabrizio Terenzi punta tanto anche sull’Under 19, guidata quest’anno ... romatoday.it scrive