Atletica Oney Tapia ai piedi del podio ai Mondiali paralimpici Dieng in finale sui 1500
Terzultima giornata di gare a Nuova Delhi (India), dove vanno in scena i Mondiali 2025 di atletica paralimpica. Altra quarta piazza per Oney Tapia: dopo quella conseguita nel getto del peso all’inizio della rassegna iridata, l’azzurro si è ripetuto nel lancio del disco. Il 49enne si è fermato a 38.06 metri nella gara vinta dall’iraniano Hassan Bajoulvand con 41.70, davanti al brasiliano Alessandro Rodrigo Da Silva (40.14) e allo spagnolo Alvaro Del Amo Cano (39.28). Il Campione del Mondo in carica e Campione Paralimpico di Parigi 2024 ha mancato l’appuntamento con la medaglia e ha espresso la propria amarezza attraverso i canali della FISPES: “ Non trovo parole per descrivere la mia prova. 🔗 Leggi su Oasport.it
