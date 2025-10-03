Atletica leggera Fontana e Taino al top

Buoni risultati in tutto il territorio per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, con due vittorie assolute e altre di categoria. Ma vediamo il dettaglio. A Ivrea, alla " Corsa dei cinque laghi ", vittoria assoluta, con il tempo di 37’ 57” per Michele Fontana, sulla distanza di 11 km e buona prova per Mathieu Courthoud su quella da 24 km, mentre, a Castelverde (Cremona), alla " Corsa di Sant’Archelao ", vittoria assoluta per Geremia Taino. A Calenzano, alla " Scarpinata Settimellese ", terzo posto assoluto per Giada Abbattantuono; a Massa, ai campionati regionali "Master" su pista, vittoria di categoria per Francesco Nardini, secondo posto per Enrico Piastra e terzo posto per Dario Anaclerio sui 1500 metri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

