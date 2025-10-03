atletica il team marche si fa valere anche in puglia

Nell’ultimo weekend si sono svolte le finali nazionali di società categoria allievi, con il Team Atletica Marche impegnato a Molfetta, unica squadra marchigiana qualificarsi sia in campo maschile che femminile. Pur partendo dal penultimo punteggio,gli under 16 di Porto San Giorgio, Osimo e Corridonia hanno concluso le loro prove al quarto posto dietro l’Atletica Aversa, Bari e Acquacetosa di Roma. Hanno guidato la spedizione i saltatori: Lorenzo Cristofanetti primo nel salto triplo (14,12 m) e secondo nel lungo con 6,74 m, e Giulio Raggetta più su di tutti nel salto in alto (1,87 m). Sul podio anche Fauso Essengo Kitenge, con 51’’27 nei 400 m, così come la staffetta 4x100 m, il velocista Francesco Valentini nei 100 m e Tommaso Fidani nel lancio del disco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

