Atina una passeggiata nella storia

Domenica 5 ottobre 2025, con ritrovo alle ore 8:30, torna l’attesissimo evento “Una Passeggiata nella Storia”, l’iniziativa che unisce cammino, narrazione e scoperta dei piccoli tesori della Valle di Comino.Giunto al suo nono appuntamento, il progetto, promosso dal CAI – Sezione di Gallinaro e da. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: atina - passeggiata

Parrocchia Santa Maria del Carmine - Rosanisco | Atina Vai su Facebook

’Passeggiata’ attraverso la storia - Visita guidata al Castello Doria Malaspina di Calice al Cornoviglio, parte del programma Castelli Ritrovati. Secondo lanazione.it

Aci: successo oltre previsioni per "Ruote nella Storia" Atina - Sole, auto d'epoca, borghi e cultura: è il mix che ha garantito a "Ruote nella Storia Atina" di domenica 2 ottobre un successo oltre le previsioni. Si legge su ansa.it