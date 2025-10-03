Athletic Bilbao-Maiorca sabato 04 ottobre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici I baschi ritornano alla vittoria?

Athletic Bilbao-Maiorca è una sfida molto interessante tra due squadre che vivono un periodo di grande difficoltà: 5 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 6 gare ufficiali per i baschi, che sono piombati in questa crisi profonda da quando si è fatto male Nico Williams, vera e propria luce della manovra offensiva dei Leones. I . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

