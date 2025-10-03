Atalanta l’incognita Hien tiene in sospeso Juric contro il Como | decisione in extremis

Ecodibergamo.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CALCIO. Il difensore svedese, ai box negli ultimi tempi per un risentimento muscolare, resta in forse sino alle ultime ore prima del match di sabato 4 a Bergamo alle 20,45. In caso di forfait possibile passaggio alla difesa a 4. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

