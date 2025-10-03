Atalanta Juric | Mai affrontato una simile emergenza infortuni

LA CONFERENZA STAMPA. Il tecnico nerazzurro alla vigilia del match di Campionato contro il Como: «Vediamo come va Hien, troveremo soluzioni». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Ivan Juric si presenta alla vigilia della partita contro il Como in una situazione difensiva molto complicata, con solo tre difensori di ruolo disponibili: "Non avevo mai affrontato una simile emergenza infortuni"

