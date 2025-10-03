Atalanta Juric | Mai affrontato una simile emergenza infortuni
LA CONFERENZA STAMPA. Il tecnico nerazzurro alla vigilia del match di Campionato contro il Como: «Vediamo come va Hien, troveremo soluzioni». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Atalanta, Ederson ko: controllo a Roma. Juric conferma la formazione anti-Pisa
Juric: «Lookman non sarà convocato, voglio un altro livello di appartenenza. L’Atalanta è umiltà e lavoro»
L’Atalanta travolta dal Psg: De Ketelaere e Scalvini infortunati. Juric: «Un altro livello, ma vedo aspetti positivi»
