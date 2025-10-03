Atalanta-Como | attenzione ai corner nel derby lombardo
Juric è ancora imbattuto, Fabregas punta su Nico Paz, il centrocampista col rendimento più alto tra gol e assist in Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: atalanta - como
Violenza ultrà sull?Autostrada del Sole: «Calci, pugni, cinghiate e fumogeni». Maxi-rissa tra tifosi di Como e Atalanta, autogrill nel caos
Le altre lombarde di serie A. Boom Atalanta, solo mille tessere disponibili in vendita libera. Como in stand-by, la Cremonese parte lunedì con la prelazione
Count down serie A, le milanesi a caccia del Napoli. Incognite Juve e Atalanta, Como outsider
Emergenza Atalanta: verso il Como con una doppia cifra di assenze - BergamoNews - X Vai su X
Atalanta, emergenza in difesa contro il Como: Juric pronto a far esordire il ragazzo dell’Under 23 https://tinyurl.com/mvezd7ua Vai su Facebook
Atalanta, attenzione: Barella in arrivo! - Ionita si infortuna, out quattro mesi per una frattura al perone, e come da prassi entra in suo soccorso una barella. Segnala calciomercato.com
Atalanta, Pasalic: "Sarà una partita simile a quella con il Pisa, attenzione ai calci piazzati" - Dopo il pareggio alla prima contro il Pisa, appuntamento al Tardini per l'Atalanta che oggi affronterà il Parma. Segnala tuttomercatoweb.com