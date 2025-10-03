Astro nascente delle scalate precipita in diretta TikTok Balin Miller morto a 23 anni nell’ultima impresa
La tragedia del 23enne scalatore statunitense Balin Miller si è consumata in diretta streaming su TikTok a cui assistevano centinaia di persone. In quel momento erano collegati circa cinquecento persone che stavano tifando per lui e lo avevano ribattezzato "l'Uomo della Tenda Arancione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
