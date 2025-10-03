Assumere medici e infermieri potrebbe non bastare dice Agenas
E’ una cifra che pesa come un macigno sul futuro del Servizio sanitario nazionale (Ssn): 140 mila operatori sanitari – tra medici, infermieri e operatori socio-sanitari – andranno in pensione entro. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: assumere - medici
Il governo impugna la legge siciliana che prevedeva l’obbligo di assumere medici non obiettori di coscienza negli ospedali pubblici
Ospedale di Agropoli, i sindaci cilentani incontrano i vertici dell'Asl: annunciato un bando per assumere nuovi medici
Ricci: turismo e sanità: "Assumere medici. E Atim da chiudere"
Lazio, sono "esaurite" le graduatorie per assumere i medici nei Pronto Soccorso: per coprire i turni le aziende ricorrono ai gettonisti interni e agli specializzandi (in attesa dei concorsi) https://open.substack.com/pub/refert/p/lazio-sono-esaurite-le-graduatorie?r= - X Vai su X
Bergamini (FI) a San Luca e cittadella di Campo di Marte: “Un piano per assumere medici e infermieri” Vai su Facebook
Assumere medici e infermieri potrebbe non bastare, dice Agenas - 000 abitanti, superiore a quella europea, ma continua a scontare una distribuzione disomogenea sul territorio e una crisi nelle specializzazioni più c ... Secondo ilfoglio.it
Sanità, piano da 30mila assunzioni: priorità assoluta agli infermieri - Oltre alle assunzioni, in arrivo incentivi e flessibilità per trattenere il personale ... Riporta quifinanza.it