Assolto l’imputato | per il Tribunale l’allontanamento dai domiciliari non è evasione

Avellinotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino – Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Penale, in composizione monocratica con il giudice Michela Eligiato, ha assolto un imputato accusato di evasione dagli arresti domiciliari e di furto aggravato di energia elettrica.La vicenda risale al 2022, quando l’uomo – sottoposto a misura. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

