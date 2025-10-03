Assolto l’imputato | per il Tribunale l’allontanamento dai domiciliari non è evasione
Avellino – Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Penale, in composizione monocratica con il giudice Michela Eligiato, ha assolto un imputato accusato di evasione dagli arresti domiciliari e di furto aggravato di energia elettrica.La vicenda risale al 2022, quando l’uomo – sottoposto a misura. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: assolto - imputato
Porsche “di cortesia” e auto scontate dall’imputato di mafia che aveva assolto: giudice siciliano sanzionato dal Csm
Auto di lusso a prezzi scontati da un imputato che aveva assolto: il Csm punisce un magistrato
Il giudice con la Porsche di un imputato assolto: interviene il Csm e sanziona il magistrato
Frode auto estere, imputato assolto co formula piena. Tribunale di Napoli smentisce la Procura https://laprovinciaonline.info/frode-auto-estere-imputato-assolto-co-formula-piena-tribunale-di-napoli-smentisce-la-procura/… - X Vai su X
STIO, ASSOLTO ANGELO ROCCO: IL FATTO NON SUSSISTE ? Nel pomeriggio di oggi, al Tribunale di Vallo della Lucania, il giudice Ragucci ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di Angelo Rocco, 65 anni, imputato per maltrattamenti in f - facebook.com Vai su Facebook
Ricci assolto dal tribunale M5s. Conte: "Non gli chiediamo di ritirarsi" - "Non ci sono ragioni allo stato per chiedere un passo indietro a Ricci. Come scrive huffingtonpost.it