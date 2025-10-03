Assistenza pediatrica garantita nei comuni di Subbiano e Capolona

La Asl Toscana sud est informa i cittadini dei Comuni di Subbiano, Capolona e Castiglion Fibocchi che, al fine di assicurare la continuità dell’assistenza pediatrica sul territorio, è stato conferito incarico alla dottoressa Ilaria Bertacca per attività pediatrica territoriale programmata a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

