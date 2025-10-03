Assisi cambio della guardia al vertice dei vigili del fuoco
Cambio della guardia al vertice del distaccamento di Assisi dei vigili del fuoco. E’stato infatti salutato l’ultimo turno lavorativo per il capo reparto esperto Valter Cardia, capo del distaccamento di Assisi dei vigili del fuoco, in pensione dal 1°ottobre. I colleghi lo hanno voluto omaggiare, in questo momento particolare della carriera, in un clima di festa, per ringraziarlo per quanto fatto negli anni di militanza fra i vigili del fuoco, a partire dal 1991 quando è entrato nel Corpo nazionale. Alla guida del distaccamento di Assisi era approdato il 1°settembre del 2023 (prendendo il posto di Enrico Mancinelli) dove, anche in questo ambito, si è fatto apprezzare per le sue qualità umane e professionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
