Capire e rispondere alle nuove esigenze di famiglie e imprese sul fronte della salute, della previdenza, dei risparmi e dei rischi climatici, assumendo il ruolo di "partner del Paese". È la missione che un leader di mercato come Generali, si è assunta attraverso la presenza su tutto il territorio della più grande Rete commerciale in Italia, fatta di oltre 22mila agenti e consulenti di Generali e Cattolica. Una Rete che vive due momenti particolari di incontri con i vertici della compagnia all’inizio dell’anno e a ottobre, con una programmazione che in queste settimane riguarda tutte le province italiane, ma che anche durante l’anno, grazie alla tecnologia, vive appuntamenti di confronto almeno ogni mese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Assicurarsi per affrontare le sfide del futuro