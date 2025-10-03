Assessorato regionale all' Energia Salvatore Sorbello a capo della segreteria

Messinatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex consigliere comunale di Messina Salvatore Sorbello a capo della segreteria particolare dell'assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità. Avvocato, vicino all'Mpa, in particolare a Luigi Genovese neo presidente dell'Ast, ha ottenuto l'incarico nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: assessorato - regionale

Rete sanitaria, confronto tra l'assessorato regionale alla salute e i sindaci: "Rendiamo il sistema più efficiente"

Cadono da un camion, tre maialini cercano rifugio all'assessorato regionale alla Formazione

Disabilità gravissima, l’assessorato regionale stanzia oltre 18 milioni per il sostegno economico di agosto

Si è dimesso l’assessore regionale all’agricoltura Salvatore Barbagallo - "Ora, torno a dedicarmi all'insegnamento e alla ricerca, con la consapevolezza di aver fatto del mio meglio per servire la mia regione" ... Riporta grandangoloagrigento.it

assessorato regionale energia salvatoreRegione, Barbagallo lascia l’assessorato all’Agricoltura: via libera al ritorno in giunta di Luca Sammartino - L’assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana, Salvatore Barbagallo, si dimette dopo un anno di mandato. Secondo corrieretneo.it

Cerca Video su questo argomento: Assessorato Regionale Energia Salvatore