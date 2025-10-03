Assessorato regionale all' Energia Salvatore Sorbello a capo della segreteria
L'ex consigliere comunale di Messina Salvatore Sorbello a capo della segreteria particolare dell'assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità. Avvocato, vicino all'Mpa, in particolare a Luigi Genovese neo presidente dell'Ast, ha ottenuto l'incarico nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: assessorato - regionale
Rete sanitaria, confronto tra l'assessorato regionale alla salute e i sindaci: "Rendiamo il sistema più efficiente"
Cadono da un camion, tre maialini cercano rifugio all'assessorato regionale alla Formazione
Disabilità gravissima, l’assessorato regionale stanzia oltre 18 milioni per il sostegno economico di agosto
Il futuro dei lavoratori ex Almaviva è stato al centro di un incontro istituzionale tenutosi nella sala “Libero Grassi” dell’assessorato regionale alle Attività produttive, a Palermo. Al tavolo, oltre ai rappresentanti dei sindacati, erano presenti anche delegati del Mini - facebook.com Vai su Facebook
Si è dimesso l’assessore regionale all’agricoltura Salvatore Barbagallo - "Ora, torno a dedicarmi all'insegnamento e alla ricerca, con la consapevolezza di aver fatto del mio meglio per servire la mia regione" ... Riporta grandangoloagrigento.it
Regione, Barbagallo lascia l’assessorato all’Agricoltura: via libera al ritorno in giunta di Luca Sammartino - L’assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana, Salvatore Barbagallo, si dimette dopo un anno di mandato. Secondo corrieretneo.it