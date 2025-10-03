Assegno sociale | spetta all’ex coniuge in stato di bisogno a prescindere dal mantenimento La sentenza

L’omessa richiesta del mantenimento in sede di separazione non è di per sé sintomo di un’assenza dello stato di bisogno tale da escludere il diritto all’Assegno sociale. Ad affermarlo la Corte di cassazione in una controversia tra l’INPS e una signora che, rea di non aver chiesto alcuna prestazione di mantenimento in sede di separazione consensuale, si era vista negare nei precedenti gradi di giudizio il diritto di percepire il sussidio mensile. Secondo gli Ermellini lo stato di bisogno dev’essere infatti desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo annualmente rivalutato e non solamente dall’omessa richiesta del mantenimento. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Assegno sociale: spetta all’ex coniuge in stato di bisogno, a prescindere dal mantenimento. La sentenza

