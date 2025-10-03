Asse centro-mare | nuova ciclabile via le fioriere palestra esterna
La riqualificazione, il decoro e il rilancio dell’asse tra centro e mare sono stati i temi al centro dell’incontro organizzato ieri tra Confartigianato e amministrazione comunale, per cui erano presenti gli assessori alle Nuove opere e Bilancio, Riccardo Pozzi e alle Attività economiche e Decoro, Francesca Frenquellucci. "È stato un confronto costruttivo, che abbiamo fortemente voluto – spiegano Giada De Simoni e Vittorio Peli, referenti Confartigianato Pesaro - e che segue gli incontri già avuti in precedenza con l’amministrazione". Il progetto di riqualificazione della zona "è collegato ad un bando ministeriale – aggiungono -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Asse stazione-mare: "Il biglietto da visita per chi arriva in treno. Una strada moderna" - L’assessore Pierucci e il progettista Bruno Viviani: "Il nuovo salotto buono" "L’estensione dell’area dello shopping collegandola alla Passeggiata". Da lanazione.it