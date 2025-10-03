Assassini scontri tra manifestanti Pro Pal ed agenti al porto | il video

Salernotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione dinanzi all'ingresso del porto di Salerno, al varco di Ponente, dove era in corso il presidio per la manifestazione indetta da sindacati e attivisti propal. Le forze dell'ordine avevano creato un cordone per impedire l'accesso all'interno dello scalo portuale, ma quando alcuni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: assassini - scontri

assassini scontri manifestanti proTorino, pro Pal vicino alla pista dell'aeroporto: scontri con la polizia, diversi feriti. Il corteo verso il Salone dell'auto. «Blocchiamo tutto» - Torino, i manifestanti pro Palestina in corteo verso l'aeroporto torinese a Caselle, che si sono trovati la strada sbarrata dallo schieramento della polizia appena prima di uscire ... Riporta ilgazzettino.it

assassini scontri manifestanti proMilano, Pro Pal sfondano i cancelli della Stazione Centrale ed entrano: la Polizia li carica - I giovani avevano in precedenza tentato l’accesso dalla fermata della metropolitana ed erano stati bloccati sulle scale mobili a manganellate dai poliziotti. Lo riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Assassini Scontri Manifestanti Pro