Assassini scontri tra manifestanti Pro Pal ed agenti al porto | il video
Momenti di tensione dinanzi all'ingresso del porto di Salerno, al varco di Ponente, dove era in corso il presidio per la manifestazione indetta da sindacati e attivisti propal. Le forze dell'ordine avevano creato un cordone per impedire l'accesso all'interno dello scalo portuale, ma quando alcuni.
Proteste nelle città, a Torino devastate le Officine grandi riparazioni. Scontri a Bologna, stop ai treni. Tensioni a Napoli e Firenze
Torino, pro Pal vicino alla pista dell'aeroporto: scontri con la polizia, diversi feriti. Il corteo verso il Salone dell'auto. «Blocchiamo tutto» - Torino, i manifestanti pro Palestina in corteo verso l'aeroporto torinese a Caselle, che si sono trovati la strada sbarrata dallo schieramento della polizia appena prima di uscire ...
Milano, Pro Pal sfondano i cancelli della Stazione Centrale ed entrano: la Polizia li carica - I giovani avevano in precedenza tentato l'accesso dalla fermata della metropolitana ed erano stati bloccati sulle scale mobili a manganellate dai poliziotti.