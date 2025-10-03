Assalto dei pro Palestina alle Ogr di Torino | le immagini della devastazione

Torinotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, giovedì 2 ottobre 2025, nel corso delle manifestazioni pro Palestina che si sono tenute nel corso di tutta la giornata, un gruppo di attivisti ha preso d'assalto le Officine Grandi Riparazioni di corso Castelfidardo a Torino, dove è in corso l'Italian Tech Week, devastando. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: assalto - palestina

Sciopero pro-Palestina, guerriglia urbana a Milano: Stazione Centrale presa d’assalto

assalto pro palestina ogrAssalto alle Ogr di Torino, in 200 dal corteo devastano Officine dove era previsto summit Bezos-von der Leyen - I manifestanti del corteo Pro Palestina hanno tentato un assalto alle Officine Ogr che in questi giorni ospita l'Italian Tech Week, distrutti gazebo ... Lo riporta virgilio.it

assalto pro palestina ogrOgr prese d'assalto dai manifestanti durante il corteo Pro Pal, Montaruli: "Una violenza priva di senso" - Le prime reazioni dopo l'irruzione di centinaia di manifestanti all'interno delle Officine Grandi Riparazioni di Torino, dove è in corso l'Italian Tech Week ... Come scrive torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Assalto Pro Palestina Ogr