Assalto alla C&T Pelletterie | scatta l' allarme e il colpo fallisce

L'assalto è stato organizzato in grande stile, ma il risultato finale è stato nullo. Nella notte tra il 2 e il 3 ottobre un commando criminale ha rubato quattro furgoni di un'azienda di Pernumia. Poco dopo con i mezzi asportati i malviventi si è recato all'esterno della ditta "C&T Pelletterie" di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

