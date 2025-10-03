Assalto alla C&T Pelletterie | scatta l' allarme e il colpo fallisce

L'assalto è stato organizzato in grande stile, ma il risultato finale è stato nullo. Nella notte tra il 2 e il 3 ottobre un commando criminale ha rubato quattro furgoni di un'azienda di Pernumia. Poco dopo con i mezzi asportati i malviventi si è recato all'esterno della ditta "C&T Pelletterie" di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

