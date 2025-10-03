Assalto al centro massaggi Il diciannovenne accusato | | Non ho fatto quella rapina

"Io quella rapina non l’ho fatta. La polizia mi ha preso e arrestato senza nemmeno darmi la possibilità di difendermi. Non so perché la donna ha puntato il dito contro di me, forse perché mi conosceva, ma si è sbagliata". Mohamed Friha, algerino di 19 anni residente a Como, ieri davanti al Tribunale Collegiale di Como, ha cercato di difendersi dall’accusa di aver rapinato, la sera del 4 gennaio 2024, il centro massaggi di via Varesina, dove erano presenti la titolare e una lavorante: minacciandole con cocci di bottiglia, i rapinatori avevano preteso da una donna 300 euro e il telefono cellulare, e dall’altra i monili che indossava. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

