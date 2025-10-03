Assalti ai postamat nel Foggiano | per contrastare i furti l' azienda chiude 10 Atm dalle 19 alle 8
Dalle 19 di ieri 2 ottobre Poste Italiane ha proceduto allo spegnimento notturno di altri 10 uffici postamat della provincia di Foggia: si tratta di quelli di Foggia Centro, 9 e 10, Candela, Casalvecchio di Puglia, Rignano Garganico, Ordona, Rocchetta Sant'Antonio e San Giovanni Rotondo 1. Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: assalti - postamat
Assalti agli sportelli automatici, Postamat spenti di notte nelle province di Foggia e Bat
ASSALTO AI POSTAMAT IN PROVINCIA POSTE ITALIANE CORRE AI RIPARI Vai su Facebook
Nuovo assalto a un #Postamat nel Foggiano, esplosione notturna a #Stornarella. Il sindaco chiede aiuto - X Vai su X
Assalti ai Postamat nel Beneventano: si corre ai ripari con gli stop notturni - I malviventi, che in passato hanno rivolto le loro attenzioni anche ai centri della provincia, nell'ultimo mese ... Come scrive ilmattino.it